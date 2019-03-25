التعليقات: 0

ويترك رسالة على الجدار

مجهول يشعل النار في مسجد بكاليفورنيا تضامنا مع إرهابي نيوزيلندا

مجهول يشعل النار في مسجد بكاليفورنيا تضامنا مع إرهابي نيوزيلندا
weam.co/581834
واشنطن - الوئام:

أشعل مجهول النار في أحد مساجد ولاية كاليفورنيا، في وقت مبكر من يوم أمس الأحد، حسب التوقيت المحلي للولاية، تاركا وراءه عبارات ورسائل تمجد حادثة إطلاق النار الجماعي، التي راح فيها أكثر من 50 قتيلاً داخل مسجدين في نيوزيلندا.

وبحسب ما أشارت إليه “القناة السابعة” الأمريكية، فقد اندلعت النيران قرابة الساعة الثالثة صباحاً في مسجد دار الأرقم في مدينة اسكونديدو، القريبة من سان دياغو.

ولحسن الحظ أن شخصا كان موجودا داخل الجامع، مما ساهم في الحد من انتشار النيران وعدم وقوع ضحايا.

إلا أن جهاز الشرطة، وبعد معاينة المكان، أعلن العثور على رسالة مكتوبة على سور المسجد بطريقة الغرافيتي، تمجّد المجزرة في نيوزيلندا التي وقعت في بداية الشهر الحالي.

ورفضت الشرطة الإفصاح عن محتوى الرسالة.

روابط ذات صلة

نيوزيلندا تقيم مراسم تأبين لضحايا هجوم مسجدي كرايستشيرش

نيوزيلندا تقيم مراسم تأبين لضحايا هجوم مسجدي كرايستشيرش

الإمارات ترحل رجلا “أشاد” بمذبحة نيوزيلندا

الإمارات ترحل رجلا “أشاد” بمذبحة نيوزيلندا

شرطة نيوزيلندا: حددنا هوية 21 من ضحايا الهجوم على المسجدين

شرطة نيوزيلندا: حددنا هوية 21 من ضحايا الهجوم على المسجدين

مجلس الوزراء يقرر استمرار صرف بدل “طبيعة عمل” لمنسوبي “الرقابة والتحقيق”

مجلس الوزراء يقرر استمرار صرف بدل “طبيعة عمل” لمنسوبي “الرقابة والتحقيق”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>