مجهول يشعل النار في مسجد بكاليفورنيا تضامنا مع إرهابي نيوزيلندا

واشنطن - الوئام:

أشعل مجهول النار في أحد مساجد ولاية كاليفورنيا، في وقت مبكر من يوم أمس الأحد، حسب التوقيت المحلي للولاية، تاركا وراءه عبارات ورسائل تمجد حادثة إطلاق النار الجماعي، التي راح فيها أكثر من 50 قتيلاً داخل مسجدين في نيوزيلندا.

وبحسب ما أشارت إليه “القناة السابعة” الأمريكية، فقد اندلعت النيران قرابة الساعة الثالثة صباحاً في مسجد دار الأرقم في مدينة اسكونديدو، القريبة من سان دياغو.

ولحسن الحظ أن شخصا كان موجودا داخل الجامع، مما ساهم في الحد من انتشار النيران وعدم وقوع ضحايا.

إلا أن جهاز الشرطة، وبعد معاينة المكان، أعلن العثور على رسالة مكتوبة على سور المسجد بطريقة الغرافيتي، تمجّد المجزرة في نيوزيلندا التي وقعت في بداية الشهر الحالي.

ورفضت الشرطة الإفصاح عن محتوى الرسالة.