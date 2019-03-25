أردوغان يتوعد البنوك: “ستدفعون ثمنا باهظا”

أنقرة - الوئام

توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من يشترون العملات الأجنبية توقعا لهبوط الليرة، مشددا أنهم سيدفعون “ثمنا باهظا للغاية”، مضيفا أن وزارة المالية تتعامل مع هذا الأمر.

وقال أردوغان متحدثا خلال تجمع انتخابي في اسطنبول إن “بعض الأشخاص” بدأوا في استفزاز تركيا ويحاولون دفع الليرة للهبوط أمام العملات الأجنبية مع معاونيهم في تركيا.

وأضاف: “أقول للذين ينخرطون في مثل هذه الأنشطة قبيل الانتخابات، نعرف هوياتكم جميعا. ونعلم ما تفعلونه جميعا، فلتعلموا أنه بعد الانتخابات سنقدم لكم فاتورة ثقيلة”.

بينما لم يحدد أردوغان من يستهدف بتعليقاته، لكن الجهات التنظيمية المعنية بالقطاع المصرفي والسوق قالت السبت إنها بدأت تحقيقا في شكاوى من أن تقريرا لبنك جيه.بي مورجان أثار مضاربات في بورصة اسطنبول وأضر بسمعة البنوك.

وأحجم متحدث باسم جيه.بي مورجان للمنطقة عن التعليق على التحقيقات، وذكر التقرير الذي اطلعت عليه “رويترز” أن البنك يرى احتمالا كبيرا بأن تهبط الليرة بعد الانتخابات المحلية وأوصى عملاءه بشراء الدولار.

وهوت الليرة أكثر من 4% أمام الدولار، الجمعة، متكبدة أكبر خسائرها اليومية منذ أزمة العملة التي نشبت في أغسطس، مما يثير مخاوف من إقبال الأتراك على شراء المزيد من النقد الأجنبي بينما تتدهور العلاقات مع واشنطن.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، الخميس الماضي، أن ودائع العملة الأجنبية والأموال التي يحوزها المواطنون الأتراك بما في ذلك المعادن النفيسة بلغت مستوى قياسيا مرتفعا في الأسبوع المنتهي في 15 مارس الجاري، وهو ما قال خبراء اقتصاد إنه يشير لتراجع الثقة في الليرة.