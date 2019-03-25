استشهاد أسير فلسطيني بعد طعن ضابط داخل سجن النقب

الوئام - وكالات

استشهد أسير فلسطيني داخل سجن النقب الصحراوي، اليوم، بعد مواجهات بين السجناء الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، نقلا عن وسائل إعلام.

من جهته قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له إن “أوضاعا خطيرة يشهدها الأسرى منذ أيام في معتقل النقب، وتحديدا في قسم (4)، عقب قيام قوات القمع باقتحام قسم (4)”.

وأضاف أن “قوات القمع استخدمت قنابل الصوت والغاز والرصاص بحق الأسرى في قسم (4) الذين واجهوهم بطعن اثنين من السجانين”.

وأظهرت مقاطع فيديو أحد ضباط السجن مطعونا، ويبدو أن إصابته حرجة، فيما نقل نادي الأسير عن بعض الأسرى قولهم إن بعض زملائهم أصيبوا خلال المواجهات وقد تم نقلهم على متن حمالات، لكن العدد غير معروف بعد.

تجدر الإشارة إلى أن معتقل النقب الصحراوي يشهد مواجهة كبيرة بين الأسرى والإدارة منذ قرابة شهر، عقب قيامها بنصب أجهزة تشويش في محيط مجموعة من الأقسام، علما أن عدد الأسرى في النقب قرابة 1300 أسير.

وكان عشرات الأسرى الفلسطينيين أصيبوا في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، على سجن النقب، بينهم اثنان بحالة حرجة.

وأفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر، أن قوات الاحتلال اعتدت على الأسرى الفلسطينيين مما أدى إلى إصابة العديد منهم وأن إدارة سجون الاحتلال نقلت سبعة أسرى إلى مستشفى سوروكا العسكري في بئر السبع، لتلقي العلاج بعد الاعتداء عليهم بقوة في سجن النقب.

وأشار إلى أن أسيرين وصفت حالتهما بالحرجة هما: إسلام يسري وشاحي، وعدي عادل سالم.