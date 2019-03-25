العاهل الأردني يلغي زيارته لرومانيا احتجاجا على نقل سفارتها إلى القدس

عمان - الوئام

ألغى العاهال الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم، زيارته إلى رومانيا، اعتراضا على قرار بوخارست نقل سفارتها في عاصمة الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب، إلى القدس.

وحسب ما أعلنه الديوان الملكي الأردني عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، فإن “جلالة الملك عبد الله الثاني قرر إلغاء زيارته إلى رومانيا، التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين، وذلك نصرة للقدس في أعقاب تصريحات رئيسة وزراء رومانيا عن عزمها نقل سفارة بلادها إلى القدس”.

وكانت رومانيا وهندوراس أعلنتا، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن نقل سفارتهما من تل أبيب إلى القدس، في حين وشكر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نظيريه الروماني والهندوراسي على عزمهم افتتاح ممثليات دبلوماسية والعمل على نقل سفارتي بلادهما إلي القدس.

فيما نقلت الوكالة الرومانية الرسمية تصريحات للرئيس الروماني كلاوس لوهانيس هاجم فيها رئيسة وزرائه دانتشيلا، معتبراً بأن قرارات كهذه بيده هو فقط”.

وبحسب الوكالة، قال الرئيس الروماني لوهانيس “القرار النهائي لنقل السفارة من تل أبيب الى القدس في يدي أنا فقط. رئيسة الوزراء أظهرت غباءا كبيراً ازاء التعامل مع الشؤون الخارجية”.