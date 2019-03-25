أسعار النفط تنخفض وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد

الوئام - وكالات

تراجعت أسعار النفط، اليوم، إذ رجحت كفة المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد على اضطرابات الإمدادات بسبب تخفيضات إنتاج “أوبك” والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش منخفضة 30 سنتا ما يوازي 0.5% عن الإغلاق السابق.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا ما يعادل 0.6% مقارنة مع سعر التسوية السابقة إلى 58.69 دولار للبرميل.

وفقد الخامان نحو 3% منذ أن بلغا الأسبوع الماضي أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر 2018.

وثارت مخاوف بشأن ركود محتمل في الولايات المتحدة يوم الجمعة بعد تصريحات حذرة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أدت لنزول عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات دون معدل أذون الخزانة التي أجلها ثلاثة أشهر لأول مرة منذ عام 2007.

وتسبب انكماش بيانات الإنتاج الصناعي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، في تفاقم المخاوف من تراجع عالمي واسع النطاق.

وقال بنك مورجان ستانلي الأمريكي “جرت مراجعة تقديرات النمو والأرباح نزولا في جميع المناطق الرئيسية”.