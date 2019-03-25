فريق طبي سعودي ينقذ حياة مريض يمني

اليمن - الوئام:

نجح فريق تطوعي سعودي في استئصال ورم نادر أعاق قلب مريض يمني، كان مستقرا في البطين الأيمن ويتوقع توقف قلبها في أي لحظة.

واستطاع الفريق التابع لمنظمة البلسم الدولية إجراء تدخل جراحي عاجل أنقذ حياة المريض اليمني، من خلال عملية قلب مفتوحة نفذها ضمن مخيماته التطوعية في مدينة المكلا بمحافطة حضرموت جنوب شرق اليمن.

وأفاد الرئيس التنفيذي لمنظمة البلسم الدولية، الدكتور عماد بخاري، أن المريض كان يعاني من الآم شديدة في الصدر، وأثبتت الفحوصات وجود ورم حميد في البطين الأيمن لقلبها يستلزم تدخل جراحي، سريع فتم على الفور إجراء العملية لإنقاذه، والتي تكللت بحمد الله بالنجاح.

وأوضح، أن هذه الحالة تعد من الحالات النادرة التي تؤثر على حياة المريض وتتسبب له بمضاعفات خطيرة إذا لم يتم إزالتها بشكل دقيق وعاجل.

ومن المتوقع أن يجري الفريق الطبي السعودي، في زيارته الحالية لليمن والتي سبقتها زيارات متعددة وإجراء عدد من عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، الكشف بالاشعة الصوتية على 265 مريضا يمنيا من كافة أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة.