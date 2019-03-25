العتيبي يدشن فعاليات ملتقى القيادة المدرسية بـ”تعليم الخرج”

الخرج - الوئام:

دشن مدير التعليم بمحافظة الخرج، الدكتور خالد بن عبدالله العتييي، صباح اليوم، فعاليات ملتقى القيادة المدرسية بحضور المدير العام لمكاتب التعليم بوزارة التعليم، فهد الحقباني، ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية، عبدالله بن عاقل الزايدي، ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية، الدكتور صالح بن بخيت الدويلة، ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين وقادة المدارس.

بدأ الملتقى بكلمة لمدير التعليم الذي، أكد من خلالها على أهمية مثل هذه الملتقيات وأثرها المباشر على الميدان التربوي والتعليمي، ثم تناول ضيف اللقاء الأول، المدير العام لمكاتب التعليم، حديثه عن الانضباط المدرسي وأهميته في تعزيز القيم التربوية والانتماء للطالب والمعلم.

مؤكدا أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للعلاقات التعليمية المباشرة للطالب والمؤثرة عليه، ثم تحدث ضيف اللقاء الثاني رئيس قسم شعبة الرياضيات بتعليم عنيزة، خالد الواصل، عن أهمية التحصيل الدراسي وطرقه وأساليبه وكيفيه معالجة البيانات واستخراج النتائج وتحويلها من القيم الكمية إلى القيم الكيفيه وفق جدول المواصفات.

وفي ختام اللقائين تم فتح باب الحوار للحضور مع ضيوف الملتقى والاستماع لمداخلاتهم والاستفادة منها تلاها تكريم الضيوف بدروع تذكارية بهذة المناسبة.‏