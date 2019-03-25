التعليقات: 0

مذكرة تفاهم بين التحالف والأمم المتحدة لتعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاع باليمن

مذكرة تفاهم بين التحالف والأمم المتحدة لتعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاع باليمن
weam.co/581867
واس- الوئام

وقع صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، في الرياض، مذكرة تفاهم مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا جامبا، لتعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح في اليمن.

وأكد الفريق الركن فهد بن تركي أن مذكرة التفاهم بين قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن والأمم المتحدة، تعنى بجوانب إنسانية نبيلة ،مبينًا أن الجانبين سيعملان وفق المذكره بما يعزز الأهداف تجاه حماية الأطفال. حضر توقيع مذكرة التفاهم معالي مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالله بن يحيى المعلمي.

روابط ذات صلة

الإرياني: الشعب اليمني يصر على هزيمة عملاء إيران ومخلفاتها البائدة

الإرياني: الشعب اليمني يصر على هزيمة عملاء إيران ومخلفاتها البائدة

التحالف العربي والأمم المتحدة يوقعان اتفاقا لحماية الأطفال المتضررين من النزاع في اليمن

التحالف العربي والأمم المتحدة يوقعان اتفاقا لحماية الأطفال المتضررين من النزاع في اليمن

التحالف: ميليشيا الحوثي ارتكبت 44 خرقا لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة

التحالف: ميليشيا الحوثي ارتكبت 44 خرقا لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة

التحالف: 7 سفن موجودة حاليا في ميناء الحديدة

التحالف: 7 سفن موجودة حاليا في ميناء الحديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>