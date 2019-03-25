موسكو تنفي مجددا التدخل في الانتخابات الأمريكية بعد تقرير مولر

وكالات- الوئام

أكد الكرملين، اليوم الإثنين، مجددًا نفيه تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 بعد أن خلص تقرير المحقق الخاص روبرت مولر إلى عدم وجود دليل قاطع على مثل هذا التدخل.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين: “لم نطلع على تقرير مولر وبالتالي ليس بوسعنا التعليق على أي شيء بشكل مفصّل”.

وأضاف: “لكن موقف روسيا المبدئي في هذا الشأن معروف تماما بلدنا لم يتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة”.

وتابع: “نحن نعارض بشكل قاطع تدخل دول أخرى في شؤوننا الداخلية”.

وقال وزير العدل بيل بار في رسالة سلمها إلى الكونغرس وتم نشرها إن التحقيقات التي قام بها مولر لم تتوصل إلى ما يثبت أن فريق حملة ترامب أو أي شخص له علاقة بهذه الحملة قد تعاون أو توافق مع روسيا في جهودها للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وكتب السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، في تغريدة، الإثنين، أن نتائج تحقيق مولر مخزية للولايات المتحدة ونخبتها السياسية.

وأضاف أن هذه النتائج تؤكد أن كل الاتهامات تم تلفيقها، معتبرًا حسب ما نقلت وكلة “ريا نوفوتسي” للأنباء، أن هذه الخلاصات تتيح لموسكو وواشنطن اللتين تتراجع علاقاتهما منذ انتهاء الحرب الباردة، “الانطلاق من الصفر في مجالات عدة”.

ورأى النائب الروسي ليونيد سلوتسكي، أن هذه الخلاصات هي نوع من إعادة اعتبار سياسية للرئيس الأمريكي.

ونقلت وكلة “ريا نوفوتسي”، عنه أيضًا إن من غير المرجّح أن تتمكن هذه الخلاصات من تغيير أي شيء في لحظة في الحوار بين روسيا والولايات المتحدة.