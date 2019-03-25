“بلومبرج”: “أوبر” تسعى لعقد صفقة لشراء منافستها “كريم”

الوئام - وكالات

قال مصدران مطلعان لـ”رويترز”، أمس الأحد، إن “أوبر تكنولوجيز” تتأهب للتقدم بعرض تتجاوز قيمته ثلاثة مليارات دولار لشراء منافستها “كريم نتوركس” التي تتخذ من دبي مقرا لها.

وقال مصدر ثالث إن العرض قد يكشف عنه في وقت قريب، خلال الأسبوع الجاري.

وكانت بلومبرج قالت، في وقت سابق، نقلا عن وثيقة شروط أن “أوبر” ستدفع 1.4 مليار دولار نقدا و1.7 مليار دولار في صورة أوراق قابلة للتحويل إلى أسهم في “أوبر” بسعر يعادل 55 دولارا للسهم.

وأحجمت “كريم” عن التعليق، بينما لم ترد “أوبر” على طلب من “رويترز” للتعقيب.

وتستعد “أوبر” لطرح عام أولي، وأشار المصرفيون الذين يتولون إدارة الطرح إلى أن قيمة الشركة قد تصل إلى 120 مليار دولار.

وتسعى الشركة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة إلى إيجاد مصادر جديدة للنمو في ظل المنافسة الشديدة التي تخوضها أمام منافسين مثل شركة ليفت.