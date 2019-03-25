مقتل 10 وإصابة 15 جراء سيول اجتاحت إيران

وكالات- الوئام

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم جراء السيول الجارفة التي اجتاحت مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران، صباح اليوم الإثنين.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية، عن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية بيرحسين كوليوند القول إن السيول التي اجتاحت المدخل الشمالي لمدينة شيراز أدت إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وأوضحت الوكالة، أن السيول اجتاحت مدينة شيراز، خاصة المدخل الشمالي للمدينة، وجرفت معها الكثير من السيارات ما أدى إلى اصطدام وانقلاب وتحطم العديد منها.

في غضون ذلك، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، جميع المحافظين والمسؤولين إلى التنسيق مع الأجهزة المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من المشاكل الناجمة عن السيول.

وشهدت مدن إيرانية أخرى سيولا جارفة على مدار الأيام الماضية تسببت في خسائر كبيرة.