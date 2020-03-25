الرياض- الوئام:

يفتح ملعب الملك فهد الدولي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين السعودية وغينيا الإستوائية مساء اليوم الإثنين 25-3-2019 ميلاديًا، الموافق 18 رجب 1440 هجريًا، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية.

مشاهدة مباراة السعودية وغينيا بث مباشر اليوم 25-3-2019

خسر الأخضر مباراته الأخيرة الودية على يد نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف، وذلك في لقاء ودي دولي جمع بين الفريقين يوم الخميس على ملعب آل نهيان.

مشاهدة مباراة السعودية وغينيا بث مباشر اليوم 25-3-2019

وكان المنتخب السعودي قد ودع بطولة كآس آسيا الأخيرة والتي أقيمت في الإمارات منذ أسابيع قليلة من دور الـ16 على يد نظيره الياباني بنتيجة (0-1).

مشاهدة مباراة السعودية وغينيا بث مباشر اليوم 25-3-2019

استهل منتخب غينيا الإستوائية مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا بملاقاة منتخب السنغال، وتلقى خسارة بثلاثية نظيفة، ثم قابل منتخب السودان وتغلب عليه بهدف دون رد، وفي الجولة الثالثة استضاف منتخب مدغشقر وهُزم بهدف دون رد.

مشاهدة مباراة السعودية وغينيا بث مباشر اليوم 25-3-2019

ثم ذاق طعم الخسارة من جديد على علي يد نفس الفريق بنفس النتيجة خارج الديار، وخسر في الجولة الخامسة بهدف مقابل لاشيء على يد منتخب الأسود، ولم يتسطع منتخب الأفيال التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا بعدما حصد ثلاث نقاط فقط وبقى في المركز الثالث في ترتيب المجموعة.

مشاهدة مباراة السعودية وغينيا بث مباشر اليوم 25-3-2019

لا يوجد أي غيابات في صفوف الأخضر السعودي في المباراة ضد غينيا بداعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون كل العناصر متاحة أمام المدرب يوسف عنبر لهذا اللقاء.

مشاهدة مباراة السعودية وغينيا بث مباشر اليوم 25-3-2019

لن يقوم المدرب الوطني بتغيير الطريقة التي خاض بها مباراة الإمارات الودية، وسيعتمد على الثنائي محمد الخبراني، زياد الصحفي في قلب الدفاع، وسيعتمد على عبد الفتاح آدم كماهجم في الأمام.

مشاهدة مباراة السعودية وغينيا بث مباشر اليوم 25-3-2019

موعد مباراة السعودية وغينيا اليوم 25-3-2019

المباراة: السعودي -اساسي ضد غينيا الاستوائية أساسي

الملعب: استاد الملك فهد

الموعد: اليوم الإثنين الموافق 25-3-2019 في تمام الساعة 18:45 بتوقيت السعودية، 17:45 بتوقيت مصر

القناة الناقلة:

KSA SPORT