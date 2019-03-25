تحويل رحلة لطائرة “بيونغ 787” جراء دخان في قمرة القيادة

وكالات- الوئام

تحولت رحلة لطائرة من طراز “بيونغ 787-900” تابعة لشركة “يونايتد إيرلاينز” إلى أرخبيل كاليدونيا الجديدة، الإثنين، بعد ورود تقارير عن تصاعد الدخان من قمرة القيادة، وفق ما صرح مسؤول محلي.

وهبطت الطائرة الأمريكية التي كانت تقل 257 راكبًا لدى توجهها من ملبورن في أستراليا إلى لوس أنجليس بسلام في مطار “لا توتوتا” في نوميا، عاصمة كاليدونيا الجديدة، وهي من الأراضي التابعة لفرنسا في المحيط الهادئ.

وقال مسؤول من غرفة التجارة المحلية التي تدير المطار، إن الركاب غادروا الطائرة بهدوء، مضيفًا: يبدو أنه كان هناك بعض الدخان يتصاعد من قمرة القيادة.

ودفع تحطم طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية، أسفر عن مقتل 157 شخصا في 10 مارس شركات طيران ودول حول العالم لوقف تشغيل طائرات “بوينغ 737 ماكس 8” ومنعها من التحليق في أجوائها.

وجاء ذلك بعد حادث تحطم طائرة “لايون إير” في إندونيسيا في أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 189 شخصا، ما أثار قلقًا بشأن سلامة طائرات “بوينغ” من طراز “737 ماكس 8”.

وأفادت إذاعة “آر آر بي” المحلية، بأن حادثة الإثنين، لم تتسبب بوقوع أي إصابات وأن جميع الركاب سيقضون ليلتهم في نوميا، الواقعة على بعد 2700 كيلو شمال شرق ملبورن.