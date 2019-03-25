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“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا عند مستوى 8666.69 نقطة

“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا عند مستوى 8666.69 نقطة
weam.co/581895
واس- الوئام

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الإثنين، مرتفعًا 19.52 نقطة ليقفل عند مستوى 8666.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 127 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 106 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات أميانتيت, أسمنت اليمامة, الحكير, المملكة القابضة, وتكوين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تكافل الراجحي, وفرة, سويكورب وابل ريت, الكابلات, والخضري فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.17% و7.82%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, أميانتيت، كيان السعودية, الخضري, والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, كيان السعودية, تكافل الراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، منخفضًا 9.59 نقطة ليقفل عند مستوى 3604.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 57 ألف سهم تقاسمتها 109 صفقات.

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