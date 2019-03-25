قوات سوريا الديمقراطية تدعو لإقامة محكمة دولية حول جرائم تنظيم داعش

وكالات- الوئام

دعت قوات سوريا الديمقراطية، التي أعلنت القضاء على تنظيم داعش في سوريا، الإثنين، إلى إنشاء محكمة دولية خاصة في شمال شرق سوريا لمحاكمة المتطرفين المتهمين بارتكاب جرائم.

وذكرت القوات في بيان: “إننا ندعو المجتمع الدولي لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة إرهابيي داعش في شمال شرق سوريا”، مشيرة إلى أن المتطرفين يجب أن يخضعوا لمحاكمة في مكان وقوع الفعل الجرمي.

وأضاف بيان القوات، أن إنشاء محكمة دولية خاصة يسمح بأن تتم المحاكمة بشكل عادل ووفق القوانين الدولية وبما يتوافق مع العهود والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان.

وسبق أن شكّل المجتمع الدولي محكمتين دوليتين وهما المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي حاكمت مرتكبي الإبادة الجماعية في هذا البلد الأفريقي والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والتي حاكمت الأشخاص المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب خلال المعارك التي اجتاحت البلقان في التسعينيات.

ويواجه تنظيم داعش تهم ارتكاب جملة من الفظاعات كالإعدام الجماعي والاغتصاب والخطف والهجمات التي نفذها خلال أكثر من أربع سنوات على أراض شاسعة في سوريا والعراق.

واستسلم الآلاف من المتطرفين خلال الهجوم الأخير الذي شنته قوات سوريا الديمقراطية على جيب التنظيم الأخير في بلدة الباغوز، الواقعة شرق سوريا.