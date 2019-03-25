رئيس مجلس الأمة الكويتي يشيد بمواقف المملكة التاريخية والحالية قيادة وحكومة وشعبا تجاه الكويت

واس- الوئام

أشاد رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة مرزوق بن علي الغانم، بمواقف المملكة العربية السعودية التاريخية والحالية قيادة وحكومة وشعبا تجاه دولة الكويت, منوهًا بتشرفه باللقاء مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله.

وقال في تصريح صحفي، عقب اجتماعه، اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بمقر المجلس، بالرياض، ضمن زيارته الحالية إلى المملكة، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي: “تشرفت باللقاء مع خادم الحرمين الشريفين والاستماع إلى توجيهاته ونصائحه كأبنائه من دولة الكويت”.

وأكد “الغانم”، بأن المملكة العربية السعودية هي صاحبة الموقف التاريخي الذي لا يمكن أن ينساه أي مواطن كويتي, وكان لها بعد الله الفضل الأول والأكبر في تحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي الغاشم.

وأشار في هذا الصدد إلى الموقف التاريخي للملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – عندما أكد على سيادة دولة الكويت إما أن تبقى السعودية والكويت وإما أن تذهب السعودية والكويت”, في أصعب اللحظات وأحلك الظروف, مؤكدًا أن هذه الكلمات محفورة في عقول وقلوب كل الشعب الكويتي يتوارثونها جيلاً بعد جيل ولا يمكن أن تسق بالتقادم.

ونوه رئيس مجلس النواب الكويتي، باللقاءات التي أجراها معاليه مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية ولقاءه مع رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ, مؤكدًا بأن هذه اللقاءات تجسد متانة وخصوصية العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في كافة المجالات.

وأشار مرزوق الغانم، إلى أن العلاقات البرلمانية تعد رافدًا هامًا في تنمية هذه العلاقات, مؤكدًا في هذا الصدد على أن التنسيق الكويتي – السعودي مستمر في المحافل الخليجية والإقليمية والدولية بانسجام تام في كافة القضايا.

وعبر رئيس مجلس النواب الكويتي، في ختام تصريحه عن شكره للدكتور عبدالله آل الشيخ، على حسن الاستقبال وكرم الحفاوة خلال زيارته للمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له.