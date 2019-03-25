المقاتلات التركية “تتحرش” بطائرة رئيس وزراء اليونان

وكالات- الوئام

قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، اليوم الإثنين، إن مقاتلات تركية أعاقت رحلته الجوية على متن مروحية فوق بحر إيجة.

وقال تسيبراس، لشبكة أي ار تي إن، قائد مروحيته اضطر لتعديل مسار الرحلة من خلال خفض الارتفاع أثناء التوجه لجزيرة اجاثونسي بسبب الاقتراب الخطر من جانب المقاتلات التركية.

وأضاف: “هذه المناورات الغبية لا معنى لها، نحن فقط نستهلك وقودا”.

يشار إلى أن هناك نزاعا بين الدولتين العضوتين في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بشأن عدة جزر في بجر إيجة.

وكان تسيبراس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التقيا في فبراير الماضي في أنقرة، وقالا إنهما يأملان في التوصل لحل للحد من التوترات في المنطقة.