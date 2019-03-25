عشرات من المستوطنين وطلبة تلمود يقتحمون الأقصى

واس- الوئام

اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود، وطلبة تلمود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بأن 35 مستوطنًا و 43 طالبًا تلموديًا، اقتحموا المسجد الأقصى عبر مجموعات متتالية، استمعوا لشروحات حول المعبد والهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة.

فيما انتشرت قوات الاحتلال في محيط مصلى ومبنى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين وجولاتهم، في الوقت الذي واصلت فيه احتجاز بطاقات الشبان خلال دخولهم إلى المسجد من البوابات الرئيسية “الخارجية”.