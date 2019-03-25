التعليقات: 0

عشرات من المستوطنين وطلبة تلمود يقتحمون الأقصى

عشرات من المستوطنين وطلبة تلمود يقتحمون الأقصى
weam.co/581904
واس- الوئام

اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود، وطلبة تلمود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بأن 35 مستوطنًا و 43 طالبًا تلموديًا، اقتحموا المسجد الأقصى عبر مجموعات متتالية، استمعوا لشروحات حول المعبد والهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة.

فيما انتشرت قوات الاحتلال في محيط مصلى ومبنى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين وجولاتهم، في الوقت الذي واصلت فيه احتجاز بطاقات الشبان خلال دخولهم إلى المسجد من البوابات الرئيسية “الخارجية”.

روابط ذات صلة

مجلس النواب الأردني يطالب بطرد السفير الإسرائيلي

مجلس النواب الأردني يطالب بطرد السفير الإسرائيلي

الأردن يرفض قرارا قضائيا إسرائيليا بإغلاق باب الرحمة في المسجد الأقصى

الأردن يرفض قرارا قضائيا إسرائيليا بإغلاق باب الرحمة في المسجد الأقصى

محكمة إسرائيلية تقرر تمديد إغلاق باب الرحمة في المسجد الأقصى

محكمة إسرائيلية تقرر تمديد إغلاق باب الرحمة في المسجد الأقصى

اعادة فتح أبوب المسجد الأقصى

اعادة فتح أبوب المسجد الأقصى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>