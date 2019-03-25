زيدان يبدأ أولى خطواته نحو ضم نجم باريس سان جيرمان لريال مدريد

وكالات- الوئام

كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الإثنين، أن زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بدأ أولى خطواته نحو الحصول على خدمات “النجم الفرنسي كليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، وأن إدارة النادي الملكي لن تدخر جهدًا لتنفيذ رغبة المدرب الفرنسي في هذا الصدد.

وقالت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، إن صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد قد تكلف خزينة الأخير ما يقرب من 280 مليون يورو وأن التفاوض بين الناديين الإسباني والفرنسي حول هذه الصفقة سيبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ومن جانبها، قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن مبابي يعد النجم المفضل لدى جماهير ريال مدريد من بين كل المرشحين لارتداء قميص ناديهم في الصيف المقبل، لتعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن وجود زيدان في منصب المدير الفني لريال مدريد قد يشكل حافزا كبيرا لمبابي للانتقال إلى صفوف النادي الملكي بعد أن كان متمسكا باستمراره في باريس سان جيرمان، إلا إن خروج النادي الباريسي في عامين متتاليين من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا قد يدفع النجم الفرنسي الواعد للبحث عن حلمه بالتتويج بلقب هذه البطولة مع نادي أخر.