تحقيق قضائي في مصر حول شائعات عن اغتصاب ووفاة طالبة في جامعة الأزهر

القاهرة- الوئام

أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، اليوم الإثنين، بفتح تحقيق بشأن من قام عمدا بنشر شائعات عن اختطاف واغتصاب طالبة في جامعة الأزهر بأسيوط ومن ثم وفاتها، ما أدى الى تظاهرات واحتجاجات من قبل زميلاتها في الجامعة.

وأكد النائب العام في بيان، أنه كلف نيابة استئناف أسيوط باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحقيق بشأن من قام عمدًا بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة، عن الواقعة المكذوبة والخاصة باختطاف طالبة من المدينة الجامعية بجامعة الأزهر.

وتحت وسم +بنات-ازهر-اسيوط+ انتشرت خلال الساعات الأخيرة شائعات حول اختطاف فتاة من المدينة الجامعية لطالبات فرع جامعة الأزهر في أسيوط، واغتصابها ووفاتها.

وقال مصدر أمني، إنه إثر انتشار هذه الادعاءات قامت الطالبات داخل المدينة الجامعية التي كانت تقيم بها الفتاة بتظاهرات احتجاجية ليل الأحد/الإثنين.

وفي بيان نشر على موقعه الرسمي، نفى الأزهر الشائعة المتعلقة باختطاف واغتصاب طالبة بالمدينة الجامعية للطالبات، بجامعة الأزهر في أسيوط.

ونشرت على تويتر صورة يدعي ناشروها أنها للفتاة التي تعرضت للاغتصاب وتوفيت.