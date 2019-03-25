“وافي” يبدأ الترخيص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة

متابعات- الوئام

اعتمدت لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” قواعد عمل الترخيص لبيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم بدء العمل بهذا القرار اعتبارًا من مارس الجاري.

وأوضحت اللجنة، أن هذا القرار يهدف إلى بيان الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط، وتحفيز شركات التطوير العقاري لتطوير المدن والمحافظات ومراكز المناطق العمرانية والاستثمار في التطوير العقاري، علاوة على خفض تكاليف مشاريع التطوير العقاري لنشاط البيع على الخارطة.

وأشارت إلى أن القرار جاء بعد النظر في كافة الجوانب النظامية، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4/12/1437هـ القاضي بالموافقة على ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، مبيّنة أن أي مشروع لم تتجاوز مسطحات البناء فيه 5000م2 يعتبر من المشاريع الصغيرة، ويتم تصنيف المشروع ضمن المشاريع المتوسطة إذا لم تتجاوز مسطحات البناء 10000م2، موضحة أن مسطحات البناء تمثل مجموع مساحات البناء المذكورة في الترخيص النظامي الصادر من جهة الاختصاص ولا تشمل المساحات الخاصة بالخدمات.

وبينّت اللجنة، أنه يمكن للمطور الحصول على الرخصة الثانية بعد اكتمال المشروع الأول المرخص له، مضيفة أنه في حال عدم امتلاك المطور لأرض المشروع، يجب تزويدها بالاتفاقية المبرمة بين المطور ومالك الأرض أو مالك منفعتها، لافتة أنها أتاحت الاطلاع على كافة قواعد العمل عبر موقعها الإلكتروني من خلال الرابط (https://wafi.housing.sa/ar/regulation/1399).