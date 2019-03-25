حريق ثلاجات غذائية بمدائن الفهد جنوب محافظة جدة

جدة- الوئام- حجب العصيمي

أدى اندلاع حريق في ثلاجات للمواد الغذائية بمدائن الفهد جنوب شرق جدة، إلى تصاعد كميات من سحب الدخان، وباشر الدفاع المدني الحريق في حينه.

وأشار المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، إلى أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، تمكنت صباح اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق اندلع في ثلاجة تخزين للمواد الغذائية بحي مدائن الفهد.

وأضاف أن الفرق المباشرة للحادث دعمت بفرق مساندة وكذلك فرق التدخل في المواد الخطرة واستمرت في حالة تأهب في منطقة الإسناد بموقع الحادث ولم تستدعِ الحاجة للمشاركة في الحادث بعد أن تم السيطرة عليه من قبل الفرق المباشرة.

وتابع: الحريق تسبب في تصاعد كميات كثيفة من الدخان غطت أروقة منطقة التخزين في وقت اقتحمت فيه فرق الإطفاء تلك الكثافة للوصول لبؤر اللهب لمكافحته بشكل مباشر.

وأكد أن فرق الإنقاذ أخلت المنطقة من العاملين والمتواجدين في نطاق الحادث ولم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، بينما شرع التحقيق في أعمال الرصد والبحث عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.