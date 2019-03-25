الجزائر.. بوتفليقة يقيل المدير العام للتلفزيون العمومي

الوئام - متابعات

قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الاثنين، إقالة المدير العام للتلفزيون العمومي توفيق الخلادي، وذلك بعد استضافة شخصيات من المعارضة خلال الأيام الماضية.

وعيّن بوتفليقة لطفي شريط مكان توفيق الخلادي، المدير المقال من إدارة التلفزيون الحكومي، وهو من أبناء المؤسسة، حيث سبق أن عمل مديرا للأخبار في القناة، كما أنه أحد أعضاء “سلطة ضبط السمعي البصري”، إلى جانب مشاركته في الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة عام 2014.

وشاركت شخصيات مصنّفة في خانة المعارضة، في البرامج الحوارية السياسية للقناة ووجهت انتقادات للسلطة الحاكمة، في سابقة لم يعهدها المشهد الإعلامي الحكومي، تزامنت مع الحراك الشعبي الداعي إلى تغيير سياسي.

وفي 27 من فبراير الماضي، طالب صحافيون في التلفزيون العمومي الجزائري، السلطة برفع الضغوط والرقابة على تغطية الحراك الشعبي المناهض لتمديد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ولايته الرابعة.