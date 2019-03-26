مدريد - الوئام:

سيكون المنتخبان الإسباني والإيطالي أمام فرصة مثالية لتعزيز المعنويات عندما يخوضان مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26-3-2019 الجولة الثانية من تصفيات كأس أوروبا 2020 ضد المتواضعتين مالطا وليشتنشتاين على التوالي.

مشاهدة مباراة إسبانيا ومالطا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وبعد خيبة خروج إسبانيا من الدور الثاني لمونديال روسيا 2018 على يد البلد المضيف، وفشل إيطاليا في التأهل إلى النهائيات، وما ترتب عن ذلك من تعديلات على الجهاز الفني بإستعانة الأولى بلويس أنريكي، والثانية بروبرتو مانشيني، بدأ العملاقان مرحلة إعادة البناء بشكل إيجابي من خلال فوز كل منهما في مستهل مشوار التصفيات.

مشاهدة مباراة إسبانيا ومالطا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وبدأت إسبانيا بطلة 2008 و2012، منافسات المجموعة السادسة بالفوز على ضيفتها النرويج 2-1، لكنها انتظرت حتى الدقيقة 71 لتحسم نتيجة المباراة من ركلة جزاء لقائدها سيرجيو راموس.

مشاهدة مباراة إسبانيا ومالطا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

واستحوذت إسبانيا بنسبة كبيرة على الكرة، لكنها فشلت في ترجمة أفضليتها إلى أهداف دون أن يقلق ذلك إنريكي الذي شدد على ضرورة أخذ النقاط الايجابية، نستحق الفوز (5-1 أو 6-1)، لكن في كرة القدم التوفيق لا يكون حليفك على الدوام”.

مشاهدة مباراة إسبانيا ومالطا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

ومن المرجح ألا تواجه إسبانيا نفس الصعوبة في مباراة الثلاثاء ضد مالطا التي خسرت جميع مبارياتها السابقة ضد الإسبان، أبرزها في تصفيات كأس أوروبا 1984 بـ1-12، أما آخرها ففي تصفيات مونديال 1998 0-3 ذهاباً، و0-4 إياباً.

مشاهدة مباراة إسبانيا ومالطا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

لكن الأسبان يدخلون إلى مباراة الثلاثاء وهم على المسافة ذاتها من مضيفهم المالطي الذي أفاد من المستوى المتواضع لجزر فارو لكي يخرج منتصراً من الجولة الأولى 2-1.

مشاهدة مباراة إسبانيا ومالطا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

كما تتشارك إسبانيا ومالطا الصدارة مع السويد التي تغلبت على رومانيا 2-1، وستحل الثلاثاء ضيفة على جارتها الإسكندنافية النرويج، فيما ستكون رومانيا أمام فرصة مثالية للتعويض على حساب ضيفتها جزر فارو.

مشاهدة مباراة إسبانيا ومالطا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

موعد مباراة إسبانيا ومالطا في تصفيات أمم أوروبا 2020

البطولة: كأس أمم أوروبا 2020

المباراة: مالطا ضد أسبانيا المجموعة F مباراة ذهاب

الملعب: ناشيونال ستاديوم

التوقيت: اليوم الثلاثاء الموافق 26-3-2019 في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

TVE La 1 Madrid

Eleven Sports 1 Belgium

DAZN 1 HD