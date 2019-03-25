ريم العتيبي تحاضر عن انترنت الأشياء في ضوء رؤية 2030

الوئام-الدمام

من المقرر ان ينطلق برنامج ملتقى الشؤون التعليمية الثاني ، بدءا من يوم الأربعاء الموافق 20/7/1440 حتى الخميس 21/7/1440 هجريًا.

والبرنامج تقيمه الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية.

ويتضمن البرنامج محاضرة تقدمها الاستاذة ريم الحميدي العتيبي بعنوان “IoT إنترنت الأشياء لدعم اقتصاد المعرفة في المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030” ، وذلك يوم الاربعاء 20_ 7_ 1440 في مبنى 11 بمقر جامعة الفيصل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا .

ويهدف الملتقى إلى الريادة لبناء جيل مبدع، وتقديم خدمات تربوية وتعليمية ذات جودة عالية وفق معايير عالمية بمشاركة مجتمعية، وتحقيق قيم المواطنة، الإتقان، العدل، العمل بروح الفريق، التنمية الذاتية، المسؤولية الاجتماعية.

وتشهد فعاليات الملتقى ست جلسات خلال يومين تتناول دراسات بحثية ومبادرات تطويرية، يقدمها عدد كبير من قيادات التعليم بالمنطقة.