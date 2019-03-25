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مقتل وإصابة 50 حوثيا بغارات للتحالف العربي في صرواح

مقتل وإصابة 50 حوثيا بغارات للتحالف العربي في صرواح
weam.co/581952
الوئام - متابعات

قُتل وجرح أكثر من 50 عنصرا في مليشيا الحوثي الانقلابية، الإثنين، بغارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي، في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب اليمنية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع اليمنية، أن مقاتلات التحالف، استهدفت بعدد من الغارات الجوية، تجمعا للعشرات من عناصر مليشيا الحوثي في وادي ربيع بالقرب من سوق مديرية صرواح.

وأضاف أن الغارات أدت إلى مصرع وجرح أكثر من 50 عنصرا من عناصر المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، بينهم قائد مجموعات يدعى يحيى عبدالله هشلان.

ولفت البيان إلى أن الغارات الجوية، أسفرت أيضا عن تدمير عدد من الآليات التابعة للانقلابيين.

وتواصل مقاتلات التحالف مهاجمة تجمعات ومواقع الحوثيين في عدة مناطق يمنية، مكبدة الانقلابيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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