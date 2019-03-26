روما- الوئام:

سيكون المنتخب الإيطالي أمام مهمة سهلة ضد ليشتنشتاين التي تحل ضيفة على “الأتسوري” في ملعب “إينيو تارديني” الخاص بنادي بارما، وذلك رغم كثرة الغيابات في صفوف فريق مانشيني مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26-3-2019

مشاهدة مباراة إيطاليا وليشتنشتاين بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وبدأت إيطاليا التصفيات بشكل جيد من خلال الفوز على فنلندا 2-0، بفضل الواعدين نيكولو باريلا (22 عاماً)، ومويز كين (19 عاماً).

مشاهدة مباراة إيطاليا وليشتنشتاين بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

ويعول المنتخب الإيطالي الذي حقق فوزه الأول على أرضه، على لاعبين مثل كين لمحاولة إعادة بناء فريق قادر على إعادة الهيبة لبلد متوج بكأس العالم 4 مرات.

مشاهدة مباراة إيطاليا وليشتنشتاين بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

موعد مباراة إيطاليا وليشتنشتاين في تصفيات أمم أوروبا 2020

البطولة: كأس أمم أوروبا 2020

المباراة: إيطاليا ضد ليشتنشتاين المجموعة J مباراة ذهاب

الملعب: ملعب اينيو تارديني

التوقيت: اليوم الثلاثاء الوافق 26-3-2019 في تمام الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية

9:45 مساءاً بتوقيت مصر

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان

10:45 مساءاً بتوقيت العراق

9:45 مساءاً بتوقيت السودان

10:45 مساءاً بتوقيت اليمن

9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا

8:45 مساءاً بتوقيت تونس

8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر

8:45 مساءاً بتوقيت المغرب

11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات

10:45 مساءاً بتوقيت البحرين

11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان

10:45 مساءاً بتوقيت الكويت

7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا

القنوات الناقلة للمباراة:

Rai 1

L’Equipe TV

Polsat Sport News

Eleven Sports 2 Belgium

DAZN 2 HD