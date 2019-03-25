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تفاصيل قرض برنامج الإسكان للموظفين والمتقاعدين

تفاصيل قرض برنامج الإسكان للموظفين والمتقاعدين
weam.co/581957
الوئام - متابعات

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفاصيل تسهيلات برنامج الإسكان للمواطنين في كافة أنحاء المملكة لتملك المنزل المناسب.

ونشر حساب الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو يوضح فيه تفاصيل  آخر تسهيلات برنامج الإسكان للموظفين والمتقاعدين ممن بلغت أعمارهم 50 عاماً فأكثر، وذلك بقرض حسن ميسر السداد للمدنيين يصل إلى 140 ألف ريال مضافًا على القرض الأساسي الذي يصل إلى 500 ألف ريال.

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