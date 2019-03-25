اتحاد كرة القدم يعلن دعمه الكامل لسلمان آل خليفة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، عن دعمه للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة في الانتخابات الآسيوية المقررة في السادس من أبريل المقبل بكوالالمبور.

واكد الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي ان اطلاعه على البرنامج الانتخابي للأربع سنوات المقبلة للشيخ سلمان كان كافيا لإعلان مساندة السعودية له للفوز بولاية ثالثة 2023-2019واختتم البيان “يؤكد الاتحاد السعودي ثقته في ان يواصل الشيخ سلمان بن إبراهيم بعد فوزه بالانتخابات المقبلة عمله الدؤوب لأفاق بعيدة من النجاحات بما يسهم في تطويرها بمختلف الجوانب وبكافة الصعد”.

كان الشيخ سلمان قد اعلن في أكتوبر 2018 خلال الكونجرس الآسيوي بكوالالمبور حصوله على 40 رسالة تأييد لإعادة انتخابه لولاية ثالثة بعد أن فاز في انتخابات عام 2013 امام الاماراتي يوسف السركال والتايلاندي وراوراي ماكودي قبل ان يواصل مسيرته بحصوله على التزكية عام 2015.

وترشح لمنصب الرئيس الى جانب الشيخ سلمان ، الاماراتي محمد خلفان الرميثي الذي اعلن الاسبوع الماضي دعمه للشيخ سلمان فيما يتوقع ان يعلن المنافس الثاني القطري سعود المهندي دعمه للشيخ سلمان خلال الايام القادمة.