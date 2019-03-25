صندوق نبيذ من نتانياهو لترامب على وقع تسليم الجولان

الوئام - متابعات

“سيدي الرئيس.. جلبت لك صندوقا من أجود أنواع النبيذ في الجولان بهذه المناسبة”.. كان هذا أول تعليق نقلته وسائل الإعلام الأمريكية عن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتانياهو، بعد توقيع قرار الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل

وأطلق نتانياهو ضحكاته في مقر انعقاد المؤتمر الصحفي، مقدما صندوقا من النبيذ المصّنع في الجولان، للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبعدما وقع ترامب في البيت الأبيض، أضاف نتانياهو مازحا “أعرف أنك لا تحب النبيذ كثيرا. لكن هل يمكن أن أعطيها لموظفيك؟.. دون أن يتم فتح تحقيق في ذلك”.

وفقا لتقارير تضم مرتفعات الجولان أراضي خصبة استغلتها إسرائيل في زراعة العنب الذي يستخدم في صناعة النبيذ، وتضم هذه المرتفعات أيضا واحدا من أكبر مصانع النبيذ في إسرائيل.

ويعرف عن النبيذ الجولاني جودته العالية وارتفاع سعره، ويمثل 38 في المئة من إجمالي صادرات النبيذ في إسرائيل.