التعليقات: 0

صندوق نبيذ من نتانياهو لترامب على وقع تسليم الجولان

صندوق نبيذ من نتانياهو لترامب على وقع تسليم الجولان
weam.co/581965
الوئام - متابعات

“سيدي الرئيس.. جلبت لك صندوقا من أجود أنواع النبيذ في الجولان بهذه المناسبة”.. كان هذا أول تعليق نقلته وسائل الإعلام الأمريكية عن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتانياهو، بعد توقيع قرار الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل

وأطلق نتانياهو ضحكاته في مقر انعقاد المؤتمر الصحفي، مقدما صندوقا من النبيذ المصّنع في الجولان، للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبعدما وقع ترامب في البيت الأبيض، أضاف نتانياهو مازحا “أعرف أنك لا تحب النبيذ كثيرا. لكن هل يمكن أن أعطيها لموظفيك؟.. دون أن يتم فتح تحقيق في ذلك”.

وفقا لتقارير تضم مرتفعات الجولان أراضي خصبة استغلتها إسرائيل في زراعة العنب الذي يستخدم في صناعة النبيذ، وتضم هذه المرتفعات أيضا واحدا من أكبر مصانع النبيذ في إسرائيل.

ويعرف عن النبيذ الجولاني جودته العالية وارتفاع سعره، ويمثل 38 في المئة من إجمالي صادرات النبيذ في إسرائيل.

روابط ذات صلة

الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل شكلا وموضوعا

الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان باطل شكلا وموضوعا

بنس: ترامب سيوقع إعلان الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل خلال لقائه نتنياهو

بنس: ترامب سيوقع إعلان الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل خلال لقائه نتنياهو

إذاعة عبرية: ترامب سيوقع غدا الاعتراف بسيادة الاحتلال على الجولان

إذاعة عبرية: ترامب سيوقع غدا الاعتراف بسيادة الاحتلال على الجولان

متحدث الجامعة العربية: عودة سوريا لمقعدها لم تدرج على جدول أعمال قمة تونس

متحدث الجامعة العربية: عودة سوريا لمقعدها لم تدرج على جدول أعمال قمة تونس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>