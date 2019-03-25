وقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ

الوئام - متابعات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ، مساء الاثنين،

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس إن الجهود المصرية نجحت في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش “قلق للغاية” من التطورات الأخيرة في إسرائيل وقطاع غزة.

وأضاف دوجاريك “إطلاق صاروخ اليوم من غزة تجاه إسرائيل يمثل انتهاكا خطيرا وغير مقبول. نحن على علم بأحدث التقارير عن إطلاق نيران على غزة.. نواصل العمل مع مصر وكل الأطراف المعنية لمحاولة عدم تصعيد الوضع”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، قد شن سلسلة غارات على مواقع في أنحاء متفرقة من قطاع غزة المحاصر، وسط توقعات بتنفيذ هجوم عسكري واسع النطاق على القطاع، في عملية قد تستغرق أيام.