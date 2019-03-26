“الوئام” تكشف صراع الأرقام ما قبل ديربي العاصمة

يلتقي النصر أمام نظيره الهلال يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الجولة الـ25، وذلك على ملعب إستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

ويدخل الزعيم الهلال اللقاء وهو متصدرًا للدوري برصيد 57 نقطة ويأتي العالمي النصر في المركز الثاني برصيد 55 نقطة.

وتعرض “الوئام” إحصائيات الفريقين في الدوري لهذا العام للتعرف على أبرز الأرقام والأحداث للفريقين قبل الديربي:

تصدر النصر الدوري هذا العام في أربعة جولات فقط كانت في الجولة الأولى، الخامسة، السادسة، السابعة بينما الهلال استطاع أن يتمسك في الصدارة بـ21 جولة حيث فقد الصدارة في أربعة جولات فقط.

استطاع الهلال الفوز في 17 لقاء والتعادل 6 وخسارة وحيدة بينما النصر فاز في 17 وتعادل في 4 وخسر في 3، لعب الهلال في 13 مباراة على أرضه و11 مباراة خارج أرضه بينما النصر لعب على أرضه 11 مباراة وخارج أرضه 13 مباراة، سجل الهلال 56 هدفًا واستقبلت شباكه 24 هدف بينما النصر سجل 49 و استقبلت شباكه 21 هدف، ويمتلك الهلال المعدل الأعلى للتسجيل في المباراة بواقع 2.33 و النصر ثالثاً بواقع 2.04، تحصل الهلال على 41 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء بينما النصر على 34 بطاقة صفراء و بطاقة حمراء وحيدة.

يمتلك الهلال مجموعة من الأجانب المميزين في الخط الدفاعي و الخط الهجومي و النصر هو الآخر الذي يمتلك مجموعة من الأجانب المميزين في الخط الدفاعي والهجومي و للتعرف على أبرز إحصائياتهم:

الهلال:

العُماني علي الحبسي لعب 1780 دقيقة.

الاسباني بوتيا لعب 1873 دقيقة سجل هدفا وحيدا.

الأسترالي ديجينك لعب 540 دقيقة صنع هدفا وحيدا.

البرازيلي إدواردو لعب 1667 دقيقة سجل 9 وصنع هدفين.

البيروفي كاريلو لعب 1502 دقيقة سجل 3 و صنع 5.

الفرنسي قوميز لعب 2051 دقيقة سجل 17 و صنع 7.

الاسباني سوريانو لعب 147 دقيقة سجل هدفين.

الايطالي جيوفينكو لعب 271 دقيقة سجل 3 وصنع هدفا.

النصر:

الأسترالي جونز “حارس” لعب 1660 دقيقة.

البرازيلي مايكون لعب 90 دقيقة.

البرازيلي برونو اوفيني لعب 1800 دقيقة.

البرازيلي بيتروس لعب 1938 دقيقة صنع 3 أهداف.

البرازيلي جوليانو لعب 2152 سجل 7 أهداف وصنع هدفين.

المغربي نور الدين مرابط لعب 1786 دقيقة سجل 5 وصنع 8.

النيجيري احمد موسى لعب 1486 دقيقة سجل 5 وصنع 5.

المغربي عبدالرزاق حمدالله لعب 1658 سجل 21 و صنع 6.

يذكر أن النصر تعاقد مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا في الجولة السابعة عشر من الدوري بينما الهلال تعاقد مع الكرواتي زوران مامتيش الجولة الـ18 إليكم أبرز أرقامهم “دورياً”:

فيتوريا قاد النصر في الدوري 8 مباريات استطاع أن يحقق الانتصار معهم في 7 لقاءات و أن يحقق خسارة وحيدة بينما زوران درب الهلال في الجولة الـ18 وقاد الفريق في 7 مباريات استطاع تحقيق الفوز في خمس مباريات و التعادل في مباراتين.

يذكر أن لقاءهما في الجولة الـ12 انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 سجل للهلال المهاجم الفرنسي قوميز وسجل للنصر المغربي حمدالله و البرازيلي جوليانو و كانت المباراة آنذاك على أرض الهلال بملعب جامعة الملك سعود.