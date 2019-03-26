‏بعد انتشار صورته مع المعجبة.. محادثة بين محمد صلاح ووالدته

الوئام - متابعات

نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي صورة من محادثة له مع والدته، بشأن فتاة هنديه عانقته خلال فترة وجوده في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأثارت صورة الفتاة الهندية التي عانقت محمد صلاح الكثير من الجدل في الوسط الرياضي، كونها صورة غير مألوفة للنجم المصري.

وعبر حسابه على “انستجرام”، نشر صلاح صورة لمحادثة مع والدته عبر تطبيق “واتساب”.

وظهر في المحادثة تعليقاً على صورة صلاح من والدته قائلة:”إيه ده؟ يانهار أبيض، لو أنا شفت أبوك بيعمل كده هطلب الخلع”.

وعلق صلاح على محادثة والدته بإيماءات مرسومة ضاحكة، دون الكشف عن رده على رسالة والدته والصورة التي أرسلتها إليه.