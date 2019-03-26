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رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

هطول أمطار وإنخفاض درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة

هطول أمطار وإنخفاض درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة
weam.co/581982
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا في درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة فيما تهطل الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض والشرقية ونجران وجازان وعسير  والباحة.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة.

وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 45 كم / ساعة و ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-50 كم/ساعة. تتحول ليلًا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 45كم / ساعة و ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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