«إيداي» المدّمر يقتل 661 شخصاً ويشرد مئات الآلاف

الأمم المتحدة - الوئام:

بات مئات الآلاف من الأشخاص في حاجة إلى الغذاء والماء والمأوى، بعد أن ضرب إعصار إيداي موزامبيق وزيمبابوي ومالاوي.

وحتى يوم الإثنين تم تأكيد مقتل 661 شخصاً على الأقل جراء الإعصار والفيضانات الناتجة عنه والأمطار الغزيرة التي هطلت قبل وصول الإعصار.

وفيما يلي تفاصيل لأثر الكارثة وفقاً لمسؤولين حكوميين ومن الأمم المتحدة:

موزمبيق

وصل الإعصار إيداي إلى اليابسة مساء 14 مارس بالقرب من مدينة بيرا الساحلية محملاً برياح قوية وأمطار غزيرة. وفاض نهران رئيسيان على ضفافهما وغمرت المياه قرى بأكملها وطفت جثث على سطح المياه.

عدد القتلى: 447

عدد الجرحى:1500

المنازل المتضررة أو المدمرة: 33600

المحاصيل التالفة: على مساحة 500 ألف هكتار

عدد المتضررين: 531 ألفا

زيمبابوي

في 16 مارس، ضرب الإعصار شرق زيمبابوي حيث دمر منازل وأغرقت المياه مجتمعات في منطقتي تشيمانيماني وتشيبنج.

عدد القتلى: 154 على الأقل وفقا للحكومة، وقالت الأمم المتحدة إن العدد 259.

عدد الجرحى: 200

عدد المشردين: 16 ألف أسرة

عدد المتضررين: 250 ألفا

مالاوي

تسبب الإعصار قبل وصوله إلى مالاوي في هطول أمطار غزيرة وسيول في جنوبها. استمرت الأمطار بعد الإعصار مما زاد من معاناة عشرات الآلاف من المواطنين.

عدد القتلى: 60

عدد الجرحى: 672

عدد المشردين: 19328 أسرة

عدد المتضررين: 868895