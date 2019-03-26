إهانات عنصرية تلطخ فوز إنجلترا الساحق في الجبل الأسود

لندن- الوئام:

ألقت إهانات عنصرية موجهة إلى لاعبي إنجلترا بظلال على فوز المنتخب الإنجليزي الساحق 5-1 على الجبل الأسود أمس الاثنين في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 وأدت إلى دعوات من أجل غلق الاستاد.

وتعرض المدافع داني روز لهتافات تشبه القردة كما استهدف رحيم سترلينج، الذي سجل الهدف الخامس لإنجلترا، بإهانات عنصرية كان يمكن سماعها طيلة المباراة.

ودعا سترلينج إلى إيقاف جماهير الجبل الأسود عن حضور المباريات، بينما قال جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا إنه سيبلغ

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بهذه الوقائع.

وقال ساوثجيت “سمعت بالتأكيد الإهانات الموجهة إلى داني روز عندما حصل على إنذار قرب نهاية المباراة”.

وأضاف متحدثا إلى قناة آي.تي.في التلفزيونية “لا يوجد شك لدي في حدوث ذلك وسأبلغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. إنه أمر غير

مقبول”.

وقال ساوثجيت إن الفرصة لم تسنح له للحديث إلى سترلينج، الذي رد على الإهانات العنصرية بوضع يديه على أذنيه أمام مجموعة من مشجعي الجبل الأسود عندما سجل الهدف الخامس قرب النهاية.

وأبلغ سترلينج سكاي سبورتس “لم أسمع (الهتافات العنصرية) بنفسي لكن داني (روز) أوضح وأبلغني بما فعلته الجماهير لذا أردت أن أظهر لهم أنهم بحاجة لأكثر من ذلك لإيقافنا.

“من المؤسف رؤية هذه الأمور تحدث. علينا فقط التوعية بهذا الموقف. حان الآن وقت تدخل المسؤولين. من الممكن توقيع غرامات لكن ماذا سيفعل ذلك؟ يجب جعل الأمور أكثر قسوة”.

وأضاف “يجب معاقبة الجماهير بأكملها التي لا تستطيع حضور المباريات. يجب فعل شيء يجعلهم يفكرون مرتين لأن فريقهم إذا لم يستطع اللعب في وجود جماهيره فإن الأمور ستصبح صعبة عليه”.

وأضاف ساوثجيت، الذي سجل فريقه الآن عشرة أهداف في مباراتين بالمجموعة الأولى، متحدثا عن الوقائع “أعرف ما سمعت. سنتعامل بالتأكيد مع الأمر بالطريقة المناسبة وعلينا التأكد من مساندة لاعبينا”.

وفي مقابلة منفصلة مع بي.إن سبورتس، قال ساوثجيت “من سخرية القدر أن الفريق في غاية الوحدة. بغض النظر عن الدين أو اللون، لكن هذه الأمور ما زالت موجودة في المجتمع وتلقي بظلال على ذلك”.

هتافات القردة

ومنح ساوثجيت فرصة المشاركة الأساسية الأولى للاعب تشيلسي الشاب كالوم هودسون-أودوي، الذي قال أيضا إنه سمع الهتافات العنصرية.

وأكد اللاعب الشاب، الذي أصبح ثاني أصغر لاعب يبدأ مباراة دولية رسمية مع إنجلترا، أنه سمع هتافات القردة التي ألقت بظلال

على ليلة لا تنسى في مسيرته.

وقال: “أحاول الاستمتاع باللحظة لكن عندما تسمع أشياء كهذه من الجماهير، فإن الأمر ليس مناسبا وليس مقبولا”.

وأضاف “لا أعتقد أن التمييز يجب أن يكون موجودا في أي مكان..نحن جميعا سواسية. أنا وروزي سمعنا هتافات القردة”.

وتابع “عليك فقط الحفاظ على تماسكك وأن يكون لديك قوة ذهنية.أتمنى أن يتعامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع الأمر”.

كما قال إيان رايت مهاجم إنجلترا السابق، في حديثه إلى آي.تي.في، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عليه أن يكون أكثر قسوة.

وأضاف “الأمر سيذهب على الأرجح إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وسيتم تغريمهم (الجبل الأسود) بمبلغ بسيط وستحدث مثل هذه الأشياء مرة أخرى هنا في المرة القادمة أو في مكان آخر في أوروبا.هذا لن يوقفهم”.