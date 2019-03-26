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قد تؤدي إلى جريان السيول

هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
weam.co/582012
الباحة- الوئام:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وذلك على منطقة الباحة ومحافظاتها.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي, والعقيق, والمندق والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة إلى الساعة السادسة مساءً.

وأطلق الدفاع المدني بالباحة تحذيراته للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa ، مشدداً على أهمية الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، مبيناً أن جميع منسوبي الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة.

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