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بأغلبية 329 صوتاً

تيريزا ماي تفقد السيطرة على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي

تيريزا ماي تفقد السيطرة على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي
weam.co/582013
لندن- الوئام:

صوّت المشرعون في المملكة المتحدة على السيطرة الفعالة على عملية خروج بريطانيا من حكومة تيريزا ماي.

وقد صوت أعضاء البرلمان لتمرير التعديل الذي اقترحته مجموعة من المشرعين عبر الأحزاب على أمل إيجاد حل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحصل التعديل على أغلبية 329 صوتاً مقابل 302 صوتًا ضده.

ويسعى تمرير “تعديل Letwin” إلى تغيير قواعد البرلمان ، مما يسمح للمشرعين بتحديد جدول زمني للنقاش والتصويتات اللاحقة على النتائج البديلة لبريكسيت، ومن المتوقع الآن أن يتحكم النواب في أعمالهم في مجلس العموم من أجل الاحتفاظ بسلسلة

الأصوات على نتائج خروج بريطانيا المختلفة، وهذا يأخذ السلطة بعيداً عن الحكومة ويسمح للنواب بطرح اقتراحات الأعمال المتعلقة برحيل المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

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