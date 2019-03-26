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عبرت عن أسفها للإعلان الأمريكي

البحرين: هضبة الجولان أراض عربية سورية محتلة

البحرين: هضبة الجولان أراض عربية سورية محتلة
weam.co/582017
المنامة- الوئام:

أعربت البحرين اليوم الثلاثاء عن أسفها للإعلان الأمريكي الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السورية.وشددت الخارجية البحرينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (بنا)، على أن هذه الخطوة من شأنها تعطيل الجهود الهادفة للتوصل لسلام دائم
ومستقر في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت الوزارة على موقف المملكة الثابت باعتبار هضبة الجولان أراض عربية سورية محتلة من قبل إسرائيل في يونيو 1967، وهو ما تؤكد عليه قرارات مجلس الأمن الدولي.

وطالبت الوزارة بضرورة تضافر كافة الجهود من أجل إنهاء احتلال إسرائيل لهضبة الجولان السورية والانسحاب من كافة الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967، وذلك لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة.

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