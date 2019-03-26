الحوثيون يبتّزون سكان الحديدة

الحديدة (اليمن)- الوئام:

تبتز عناصر ميليشيات الحوثي اليمنيين المارين عبر نقاط التفتيش المنتشرة على الطريق في مدخل مدينة زبيد بمحافظة الحديدة وبشكل يومي.

وقالت مصادر محلية للمركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن عناصر تلك الميليشيات المتمركزة في نقطة مفرق الزريبة، شرق مدينة زبيد، تقوم بسلب اليمنيين ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت مبرر “دعم المجهود الحربي”.

وأضافت المصادر أن تلك العناصر المسلحة تعتدي بالضرب على من يرفض دفع المال.

وأشارت تلك المصادر إلى أن عملية الابتزاز والسلب بدأت منذ أن دخلت الميليشيات الحوثية مديرية زبيد ولكنها تزايدت في الفترة الأخيرة.

وتبعد نقطة مفرق الزريبة، التي تتمركز فيها الميليشيات عن مدينة زبيد حوالي 1 كيلو متر، وتعتبر المدخل الرئيسي للمدينة وتدخل عن طريقها المواد الغذائية والاستهلاكية للمدينة.

الجدير بالذكر، أن ميليشيات الحوثي نفذت في نهاية الأسبوع الماضي حملة واسعة لإجبار التجار والأهالي في مدينة زبيد على دفع مبالغ مالية لعناصر وقيادات المليشيا تحت نفس المبرر وبقوة السلاح .