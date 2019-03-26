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لكن مخاوف الركود تكبحه

النفط يصعد وسط استمرار تخفيضات المعروض

النفط يصعد وسط استمرار تخفيضات المعروض
weam.co/582024
سنغافورة- الوئام:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مدفوعة بتخفيضات المعروض التي تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، لكن المخاوف من ركود محتمل حالت دون مزيد من المكاسب للأسواق.

وفي الساعة 0747 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 67.48 دولار للبرميل، مرتفعة 27 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة عن أحدث إغلاق لها.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 59.35 دولار للبرميل، بزيادة 53 سنتا أو 0.9 بالمئة عن التسوية السابقة.
تستمد أسعار النفط دعما منذ بداية 2019 بفعل جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها مثل روسيا، الذين تعهدوا
بحجب نحو 1.2 مليون برميل يوميا من المعروض هذا العام لرفع الأسواق.

وقالت ترافيجورا لتجارة السلع الأولية أمس الاثنين إنها تتوقع أن يدور برنت بين 66 و67 دولارا للبرميل، أو أعلى قليلا، لبقية السنة.

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