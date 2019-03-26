الادعاء العسكري الأمريكي يكشف تسجلات هاتفية لمخططي هجوم 11 سبتمبر

واشنطن - الوئام:

أعلن الادعاء العسكري في الولايات المتحدة، امتلاكه تسجيلات سرية لمكالمات هاتفية، جرت بين المخططين الرئيسيين لهجوم 11 سبتمبر، وذلك بعد مرور 17 عاماً ونصف العام على الأحداث التي غيرت مجرى السياسة الأمريكية في العالم.

ونقل تقرير لصحيفة “ذي نيويورك تايمز”، اليوم، عن محام، قوله إن التسجيلات المذكورة تعود إلى “خالد شيخ محمد”، وثلاثة متهمين آخرين، حيث رصدت المحادثات استخدامهم لغة مشفرة أثناء التخطيط للهجوم قبل أشهر من حدوثه.

وكشف محامي الدفاع، جاي كونيل، عن وجود تلك الأشرطة في إطار حركة احتجاجية على خطط لاستخدامها دليل في محاكمة المتآمرين المزعومين التي قد يصل حكمها إلى عقوبة الإعدام.

وتأتي المعلومات الجديدة بعد مرور 17 عاماً ونصف العام على الهجمات التي استحوذ فيها 19 شخصاً على 4 طائرات تجارية ومن ثم صدموا فيها مركز التجارة العالمي ومبنى البنتاغون وحقل في بنسلفانيا، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص، وحتى اليوم لم يتم تحديد موعد للمحاكمة في إجراءات معتقل خليج غوانتنامو، حيث يقبع المتهمون منذ 2006.

ولفت التقرير إلى أن الادعاء قدّم لمحامي الدفاع التسجيلات الأصلية وتفريغ مكتوب للمحادثات مع ترجمتهم في 30 سبتمبر 2016.

واستطاع محامو الدفاع البحث في مدى حقيقة تلك التسجلات وكيف حصلت الولايات المتحدة عليهم، وتبين لهم أن أحد القضاة الذي استلم القضية في بداية المحاكمات، كان أصدر قراراً بإخفاء التسجيلات ووسمها بالسرية، وبالتالي قطع الطريق أمام إمكانية الطريقة التي تم الحصول على التسجيلات فيها وما النظام الذي تم استخدامه وطرح أي سؤال يتعلق بمصدر هذه التسجيلات التي حصلت بين أبريل، وأكتوبر 2001.