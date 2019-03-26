فرنسا توقع 15 عقدا تجاريا مع الصين تتجاوز قيمتها 30 مليار يورو

الوئام - وكالات

أعلنت فرنسا أنها وقعت 15 عقدا تجاريا مع الصين قيمتها مليارات اليورو، بما في ذلك طلبية طائرات مع إيرباص بنحو 30 مليار يورو وعقد قيمته مليار يورو مع EDF لبناء مزرعة رياح بحرية في الصين.

وقعت إيرباص صفقة بعشرات المليارات من الدولارات لبيع 300 طائرة إلى الصين في إطار حزمة تجارية تتزامن مع زيارة إلى أوروبا يقوم بها الرئيس الصيني “شي جين بينغ” وبما يضاهي رقما قياسيا لطلبيات الطائرات الصينية كانت تحمله منافستها بوينغ.

وتتزامن الطلبية أيضا مع وقف تشغيل الطائرة بوينغ 737 ماكس والذي يلقي بظلاله على آمال بوينج في طلبية طائرات كبيرة نتيجة لأي تحسن في العلاقات التجارية الأمريكية الصينية.

بينما لا يوجد ما يشير إلى أي علاقة مباشرة بين صفقة إيرباص والتوترات الصينية الأمريكية أو مشاكل أسطول بوينغ، لكن مراقبين للشأن الصيني يقولون إن لبكين تاريخا حافلا في توجيه الرسائل الدبلوماسية أو المفاضلة بين الموردين عن طريق صفقات الطائرات الحكومية.

وفي السياق نفسه، وقعت فايف الفرنسية ومجموعة مواد البناء الوطنية الصينية اتفاقا بمليار يورو للتعاون على صعيد وفورات الطاقة في الدول النامية.

فيما ووقعت سي.ام.ايه-سي.جي.ام ومؤسسة بناء السفن الوطنية الصينية اتفاقا قيمته 1.2 مليار يورو لتشييد عشر ناقلات.

واتفق الجانبان أيضا على رفع حظر مفروض على صادرات الدواجن الفرنسية.