قبل موقعة الديربي.. صراع الهدافين وصناعة اللعب يشتعل

إبراهيم آل صالح - الوئام:

يشتعل صراع الهدافين بفريقي الهلال والنصر وصناعة اللعب قبل موقعة الديربي، يوم الجمعة المقبل، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن لقاءات الجولة الـ25 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي في صدارة الهدافين المغربي عبدالرزاق حمدالله برصيد 21 هدفاً، وهداف الهلال الفرنسي بافتيمبي قوميز في المرتبة الثالثة برصيد 17 هدفا، ويأتي كارلوس إدواردو ثالث هدافي الفريقين برصيد 9 أهداف، بينما البرازيلي جوليانو في المرتبة الرابعة بين الفريقين برصيد 7 أهداف.

ويتصدر الفرنسي قوميز مهاجم الفريق الهلالي صدارة أكثر اللاعبين صناعة في الدوري، برصيد 7 أهداف، والمغربيان عبدالرزاق حمدالله وأمرابط في المرتبة الثانية بين الفريقين، بواقع 6 تمريرات. فيما يأتي لاعب الهلال محمد البريك والنيجيري محترف النصر أحمد موسى في المرتبة السادسة والسابعة بصناعتهم 5 أهداف، وخلفهم مباشرة كاريلو من الهلال وبيتروس من النصر بصناعة 4 أهداف.

يذكر أن لقاء الديربي في ملعب جامعة الملك سعود ضمن الجولة الـ12 من الدوري انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 سجل للهلال قوميز، وللنصر جوليانو وأمرابط.