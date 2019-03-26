التعليقات: 0

يوم الجمعة المقبل

قبل موقعة الديربي.. صراع الهدافين وصناعة اللعب يشتعل

قبل موقعة الديربي.. صراع الهدافين وصناعة اللعب يشتعل
weam.co/582034
إبراهيم آل صالح - الوئام:

يشتعل صراع الهدافين بفريقي الهلال والنصر وصناعة اللعب قبل موقعة الديربي، يوم الجمعة المقبل، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن لقاءات الجولة الـ25 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي في صدارة الهدافين المغربي عبدالرزاق حمدالله برصيد 21 هدفاً، وهداف الهلال الفرنسي بافتيمبي قوميز في المرتبة الثالثة برصيد 17 هدفا، ويأتي كارلوس إدواردو ثالث هدافي الفريقين برصيد 9 أهداف، بينما البرازيلي جوليانو في المرتبة الرابعة بين الفريقين برصيد 7 أهداف.

ويتصدر الفرنسي قوميز مهاجم الفريق الهلالي صدارة أكثر اللاعبين صناعة في الدوري، برصيد 7 أهداف، والمغربيان عبدالرزاق حمدالله وأمرابط في المرتبة الثانية بين الفريقين، بواقع 6 تمريرات. فيما يأتي لاعب الهلال محمد البريك والنيجيري محترف النصر أحمد موسى في المرتبة السادسة والسابعة بصناعتهم 5 أهداف، وخلفهم مباشرة كاريلو من الهلال وبيتروس من النصر بصناعة 4 أهداف.

يذكر أن لقاء الديربي في ملعب جامعة الملك سعود ضمن الجولة الـ12 من الدوري انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 سجل للهلال قوميز، وللنصر جوليانو وأمرابط.

روابط ذات صلة

تصريحات رؤساء الأندية تحت مجهر نفسي وقانوني وفني

تصريحات رؤساء الأندية تحت مجهر نفسي وقانوني وفني

مدرب الهلال: مباراتنا أمام النصر لن تحسم هوية بطل الدوري السعودي

مدرب الهلال: مباراتنا أمام النصر لن تحسم هوية بطل الدوري السعودي

العويشير حارس أحد: لم أتعمد استفزاز جماهير الهلال

العويشير حارس أحد: لم أتعمد استفزاز جماهير الهلال

الحبسي: الهلال لن يتنازل عن صدارة الدوري السعودي بسهولة

الحبسي: الهلال لن يتنازل عن صدارة الدوري السعودي بسهولة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>