دبي - الوئام:

يلتقي فريق النصر الإماراتي، اليوم، مع فريق أرسنال الإنجليزي، في مباراة ودية، على ملعب استاد آل مكتوم، بمناسبة افتتاح ملعب نادي النصر رسمياً بعد مرحلة التجديدات الواسعة التي شملها الملعب الذي استضاف مؤخراً مباريات في نهائيات كأس الأمم الآسيوية التي جرت في ضيافة دولة الإمارات العربية المتحدة.

مشاهدة مباراة أرسنال الإنجليزي والنصر الإماراتي بث مباشر اليوم 26-3-2019

ويتجدد لقاء الفريقين، للمرة الثانية، بعد 43 عاما، حيث التقيا عام من قبل عام 1976، ولن تكون مباراة اليوم هي الأخيرة بين الناديين، حيث تم الاتفاق على مباراة ثالثة أثناء استقبال الفريق الإنجليزي في قصر زعبيل بدبي، أول أمس الأحد، بعدما تقرر مشاركة أرسنال في بطولة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

مشاهدة مباراة أرسنال الإنجليزي والنصر الإماراتي بث مباشر اليوم 26-3-2019

ويسعى أرسنال لخوض فترة إعداد قصيرة في دبي، مستغلًا تواجده هناك لملاقاة النصر الإماراتي في لقاء ودي، أثناء فترة التوقف الدولي.

مشاهدة مباراة أرسنال الإنجليزي والنصر الإماراتي بث مباشر اليوم 26-3-2019

وخاض لاعبي أرسنال، الجمعة الماضي، أول تدريب لهم في دبي، تحت إشراف الإسباني أوناي إيمري المدير الفني الذي أحدث الفارق مع أرسنال في الفترة الأخيرة.

مشاهدة مباراة أرسنال الإنجليزي والنصر الإماراتي بث مباشر اليوم 26-3-2019

ويحتل أرسنال المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 60 نقطة من 30 مباراة حيث حقق الفوز في 18 وعادل في 6 وتلقى 6 هزائم.

مشاهدة مباراة أرسنال الإنجليزي والنصر الإماراتي بث مباشر اليوم 26-3-2019

بينما يحتل النصر الإماراتي المركز الـ11 في ترتيب دوري الخليج العربي، بعد مرور 17 جولة حيث جمع 17 نقطة، حيث حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 5 وتلقى 8 هزائم.

مشاهدة مباراة أرسنال الإنجليزي والنصر الإماراتي بث مباشر اليوم 26-3-2019

المباراة: النصر الإماراتي أمام أرسنال الإنجليزي

الملعب: ستاد آل مكتوم بدبي

التوقيت: اليوم الموافق 26-3-2019 في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت مكة المكرمة، 5:30 مساء بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة أرسنال الإنجليزي والنصر الإماراتي بث مباشر اليوم 26-3-2019

قناة أبو ظبي الرياضية 2

مشاهدة مباراة أرسنال والنصر بث مباشر

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