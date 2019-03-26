أبوجا - الوئام:

يحل منتخب مصر، اليوم، ضيفا على نظيره منتخب نيجيريا، في لقاء ودي يجمعهما، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر اليوم 26-3-2019

تعادل الفراعنة في مبارتهم الأخيرة أمام منتخب النيجر بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، يوم السبت الماضي، على ملعب سيني كونتشي.

مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر اليوم 26-3-2019

وصل الفريق للنقطة 13 واحتفظ بوصافة المجموعة وبفارق ثلاث نقاط عن نسور قرطاج أصحاب الصدارة

مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر اليوم 26-3-2019

وضمن المنتخب المصري التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2019 من الجولة الخامسة بعد تحقيق الفوز على تونس.

مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر اليوم 26-3-2019

واستقر المدير الفني للفراعنة خافيير أجيرى على الدفع ببعض الأساسيين مثل محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى فى وسط الملعب للاعتماد على خبرته الدولية. كما يدفع بحارس مرمى الزمالك محمود جنش ليخوض مباراة اليوم أساسيا لحراسة عرين الفراعنة.

مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر اليوم 26-3-2019

ومن المتوقع أن يدفع بطارق حامد بجوار عمرو السولية فى الوسط المدافع للتأمين الدفاعى أمام قوة الهجوم التى يتيميز بها المنتخب النيجيرى فى الجزء الأمامى، ورغبة أجيرى فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام النسور الخضر.

مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر اليوم 26-3-2019

ويضم التشكيل المصري محمود جنش فى حراسة المرمى، وأمامه محمد هانى وعلى جبر وباهر المحمدي كريم حافظ فى الدفاع ومحمد الننى وطارق حامد وعلى غزال ومحمود تريزيجيه وعمرو وردة للوسط وأحمد حسن كوكا فى مركز المهاجم.

مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر اليوم 26-3-2019

بينما يدخل منتخب نيجيريا هذا اللقاء وهو قادم من فوز على حساب منتخب سيشل بثلاثية مقابل هدف، وتأهل النسور الخضراء إلى كأس الأمم الإفريقية بعد تصدرهم للمجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة من أربع انتصارات وتعادل وهزيمة.

مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر اليوم 26-3-2019

المباراة: منتخب نيجيريا، أمام منتخب مصر

الملعب: استاد ستيفين كيشا

التوقيت: اليوم الموافق 26-3-2019 في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة، 8:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة:

ON Sport HD

المعلق: حاتم بطيشة