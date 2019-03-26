نادي الفروسية يكرّم «الشريدة» على جهوده خلال الموسم

الرياض- الوئام:

كرم الأستاذ/ عادل بن عبدالله المزروع مدير عام نادي الفروسية بالرياض، وسعادة الأستاذ/ سعود بن عبدالله الفراج مستشار نادي الفروسية والمشرف العام على ميادين المملكة الكاتب والمستشار الأعلامي الأستاذ/ سلمان بن عبدالعزيز الشريدة على جهوده ومشاركته الفعالة خلال سباقات الخيل لموسم 1440هـ الموافق 2019 والمقامة في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وقد كان لمشاركته الأثر الطيب في نجاح الموسم، وعاملاً مساعداً على إنتشار رياضة الفروسية العريقة.

جاء ذلك خلال إحتفال أقامته إدارة نادي الفروسية بالرياض بمناسبة إختتام موسم هذا العام وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بحضور ملّاك الخيل والمشرفين الإداريين على الإسطبلات بجانب المدربين والخيالة، وعدد من الإعلاميين ومنسوبي النادي.

ومن جانبه عبر “الشريدة” عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، ولإعضاء المجلس، ولمدير عام نادي الفروسية بالرياض، وللمستشار، على الجهود والإهتمامات التي تبذل لكل مايعزز لإبراز رياضة الفروسية العريقة بالصورة المشرفة التي تليق بها، كونها مرتبطة بموروثنا الوطني والتاريخي الذي نفخر به.