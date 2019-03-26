الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية يتلقى 248 بلاغا وقت هطول الأمطار

واس- الوئام

تلقت غرف العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، خلال اليومين الماضيين, 248 بلاغًا بعد هطول الأمطار على المنطقة الشرقية منها 42 بلاغًا لحوادث تصادم و4 بلاغات لحالات دهس و 11 بلاغًا لانقلاب سيارات و 18 بلاغًا لحالات سقوط و5 بلاغات لحالات حريق وبلاغان لحالات احتجاز وبلاغ لانهيار مبنى وبلاغان لحالات إصابة عمل وغيرها من حالات الحوادث، وبلاغات مختلفة لحالات مرضية منها 31 حالة إغماء و14 حالة أزمات تنفسية و 3 بلاغات لأزمات قلبية وغيرها من الحالات المرضية.

وأهابت هيئة الهلال الأحمر بالمواطنين والمقيمين، إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، آملة منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عن تقديم الخدمة الطبية الإسعافية و القيام بواجبهم الإنساني.

ودعت الجميع إلى الحذر عند حدوث التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث لا قدر الله وخاصة عند هطول الأمطار الغزيرة والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة, والابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار.