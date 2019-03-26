براغ - الوئام:

يلتقي منتخب البرازيل، اليوم، نظيره منتخب التشيك، وديا، ضمن الاستعداد لبطولة كوبا أمريكا 2019 التي من المقرر أن تقام في بلاد السامبا بدءًا من 14 يونيو المقبل وحتى السابع من يوليو.

مشاهدة مباراة البرازيل والتشيك بث مباشر اليوم 26-3-2019

ويسعى منتخب السامبا لتحقيق فوز مطمئن من أجل إسعاد جماهيره التي ستطالبه بالتتويج ببطولة كوبا أمريكا المقبلة، خاصة أنها مقامة على أرض البرازيل، وهو الأمر الذي يضع اللاعبين تحت ضغوط كبيرة.

مشاهدة مباراة البرازيل والتشيك بث مباشر اليوم 26-3-2019

لعب المنتخب البرازيلي مباراة ودية أخيرة أمام المنتخب البنمي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

مشاهدة مباراة البرازيل والتشيك بث مباشر اليوم 26-3-2019

وخاض السامبا مبارتين بعد كأس العالم الأخيرة، أمام الولايات المتحدة، والتي انتهت بفوز رفقاء نيمار بهدفين دون رد، ثم التقوا في المباراة الثانية مع السلفادور، وانتهت المباراة أيضًَا لصالحهم بفوز كبير بخماسية نظيفة.

مشاهدة مباراة البرازيل والتشيك بث مباشر اليوم 26-3-2019

بينما خسر منتخب التشيك مباراته الأخيرة على يد المنتخب الإنجليزي بخماسية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

مشاهدة مباراة البرازيل والتشيك بث مباشر اليوم 26-3-2019

يذكر أن النسخة القادمة من يورو 2020 ستقام في 13 دولة مختلفة وذلك احتفالاً بمرور 60 عاماً على تنظيم النسخة الأولى من اليورو.

مشاهدة مباراة البرازيل والتشيك بث مباشر اليوم 26-3-2019

المباراة: منتخب التشيك أمام منتخب البرازيل

الملعب: ستاد إيدن أرينا

التوقيت: اليوم الموافق 26-3-2019 في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة:

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