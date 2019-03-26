حملة لاستبدال أكياس البلاستيك في مراكز التموينات الغذائية بأكياس صديقة للبيئة بمكة

‏‫مكة- الوئام- حجب العصيمي

نفذت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة تعريفية للتوعية بأضرار إستخدام الأكياس البلاستيكية وذلك ضمن إطار الأنشطة التوعوية التي تنفذها الأمانة بأسبوع البيئة، وتهدف الحملة إلى الرفع من مستوى وعي المجتمع بأضرار المخلفات المهملة والحفاظ على المظهر العام، إنفاذًا لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، لإبراز الجهود المبذولة في القطاع البلدي.

وأشرف على الحملة، رئيس بلدية العتيبية الفرعية الدكتور وليد مليباري، موضحًا بأن الحملة تهدف إلى توعية الشريحة الكبرى من المستهلكين والمستثمرين بمراكز التسويق والتموينات الغذائية وذلك بوضع اللوحات التوعوية والتي تبين أضرار استخدام أكياس البلاستيك على مداخل ومخارج مراكز التسويق الكبرى بالتعاون مع أصحاب المراكز .

وبيّن رئيس قسم المواد الغذائية والصحة العامة محمد الصاعدي، أن الحملة هي مبادرة من بلدية العتيبية الفرعية لتثقيف المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة، وذلك من خلال اختيار أكياس صديقة للبيئة يسهل إعادة تدويرها بدلًا من استخدام أكياس البلاستيك المُضرة للبيئة والتي يصعب تحللها، مشيرًا إلى تنفيذ أكثر من 18 لوحة توعوية بمراكز التسويق ضمن نطاق البلدية.

وشارك في الحملة، ممثل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة سالم العطوي، مقدمًا شكره وامتنانه لمنسوبي أمانة العاصمة المقدسة نظير تعاونهم في تنفيذ الحملات الميدانية مع منسوبي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة.